Fox TV'den beklenmeyen hamle! Sevilen dizinin izleyicilerine büyük şok
Yayınlandığı ilk bölümlerle reyting sıralamasının tepesinde yer alan Her Yerde Sen dizisi hakkında Fox TV'den flaş bir hamle geldi.
Son bölümleriyle rakiplerine nazaran reytinglerde ilk 10'a bile giremeyen Her Yerde Sen dizisi hakkında beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı dizinin, yayın günü değiştirildi.
Yayınlandığı Cuma akşamları kendisine göre bir izleyici kitlesi kazanan dizinin yeni yayın günü Cumartesi oldu. Dizi, 26 Ekim Cumartesi gününden itibaren yeni rakiplerini üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek.
Bekleneni veremezse final yapacak: Yapımcılığını Karga7 Pictures'ın üstlendiği dizi, yeni gününde de reytinglerde bir artış gösteremezse final kapısı aralanacak gibi görünüyor.
Peki Her Yerde Sen son bölümünde neler yaşandı?
Köşkte mahsur kaldıkları gecede Selin, Eylül’ü tanımaya çalışırken Demir en çok bundan endişe duymaktadır.