FOX TV'deki Mahkum dizisine öyle bir isim geldi ki Seray Kaya'nın açığı kapandı

Seray Kaya'nın vedası senaryo gereği bilinen bir gerçek olsa da seyirci bu vedayı hiç sevmedi. Herkes Savcı Fırat ile aralarında yaşanacak bir aşkı beklerken Cemre'nin erken vedası seyirciyi üzdü. Akıllara ise Cemre'nin yerine kim gelecek sorusu takıldı.