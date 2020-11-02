FOX TV'deki dizisi final yaptı İlker Kaleli zaman kaybetmiyor yeni proje geliyor
İlker Kaleli ekrana dönmek için karar verme aşamasında olduğunu açıkladı. Kaleli, "Televizyon ile dijital platformlar için hazırlanan yeni proje tekliflerini okuyorum. Karar verme aşamasındayım" dedi.
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, İngilizce konuşurken ortaya çıkan aksanından sonra sosyal medyanın gündeminde sürekli yer alıyor.
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36 yaşındaki oyuncu İlker Kaleli, önceki gün motosikletiyle objektiflere yansıdı. Kaskı ve eldivenleri ile tüm önlemleri alan Kaleli, Baltalimanı'ndaki evinden çıkarken görüntülendi.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; hava almak için motorla Sarıyer'e kadar gidip, geleceğini söyleyen İlker Kaleli, erken final yapan dizisinin ardından boş durmayacağını dile getirdi.
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Oyuncu, "Televizyon ile dijital platformlar için hazırlanan yeni proje tekliflerini okuyorum. Karar verme aşamasındayım" şeklinde konuştu.
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