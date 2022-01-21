FOX TV'de Fulya Öztürk'e itiraf etti emlak zengini kadını banyoda yakıp parçalara ayırdı!

Fulya Öztürk'ün FOX TV'de sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programında emlak zengini Kerziban Keskin ile ilgili şoke eden cinayet itirafı canlı yayında geldi. Konya’da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi.