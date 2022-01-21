FOX TV'de Fulya Öztürk'e itiraf etti emlak zengini kadını banyoda yakıp parçalara ayırdı!
FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun olsun programında cinayet itirafı. Antalya’da 83 gündür kayıp olarak aranan emlak zengini kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Fulya Öztürk'ün FOX TV'de sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programında emlak zengini Kerziban Keskin ile ilgili şoke eden cinayet itirafı canlı yayında geldi. Konya’da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi.
Kerziban Keskin, Serik’e geldikten 20- 25 gün sonra ortadan kayboldu.
Kerziban Keskin’in Konya’da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
83 gündür kayıp emlak zengini Kerziban Keskin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.