FOX TV Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Ünlü Yeşilçam oyuncusu diziye dahil oldu

Peki, Zümrüdüanka dizisinin konusu nedir?

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır.