FOX TV Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Ünlü Yeşilçam oyuncusu diziye dahil oldu
FOX'un cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Zümrüdüanka dizisinde sürpriz karar verildi. Yeşilçam'ın önemli oyuncularından biri diziye dahil oldu.
Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştıkları, FOX'un cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Pastel Film imzalı Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna usta bir oyuncu katıldı.
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FOX'un Zümrüdüanka dizisinin kadrosunda flaş karar alındı. Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Menderes Samancılar diziye dahil oldu.
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Samancılar, Alp Navruz ile Ceren Yılmaz'ın başrolünü oynadığı dizide 19. bölümden itibaren 'Behram' karakterine hayat verecek.
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Peki, Zümrüdüanka dizisinin konusu nedir?
Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır.
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