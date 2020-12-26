FOX TV Yasak Elma'ya Talat Bulut dönecek dendi gerçek ortaya çıktı

Talat Bulut açıklaması diziye dönmesinin söz konusu olmadığını belirterek "Böyle bir şey yok. Fatih Aksoy ile karşılıklı birbirimize teşekkür edip bunu video olarak da paylaştım. Halit geri dönmüyor. Yeni bir ekiple yeni bir iş yapılıyor. Halit öldü ve hikayesi bitti. Halit'in dirilmesine gerek yok" dedi.