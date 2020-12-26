FOX TV Yasak Elma'ya Talat Bulut dönecek dendi gerçek ortaya çıktı
Talat Bulut, Yasak Elma dizisinden ayrıldı. Son zamanlarda ise Bulut'un yeniden Yasak Elma'ya döneceği iddia edildi. Gerçek ortaya çıktı.
Talat Bulut, başrolünü oynadığı Yasak Elma dizisinin 85. bölümünde rol gereği ölerek diziye veda etti. Ancak dizisinin yeni bölüm fragmanlarında Talat Bulut'un canlandırdığı Halit karakterinin ölmediği ve geri döndüğü iması yapıldı.
Dizide Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade ile kavga ederken merdivenden düşüp ölen Bulut, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Spor kombiniyle dikkat çeken ünlü isim TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı programına konuşarak merak edilen soruya yanıt verdi.
Talat Bulut açıklaması diziye dönmesinin söz konusu olmadığını belirterek "Böyle bir şey yok. Fatih Aksoy ile karşılıklı birbirimize teşekkür edip bunu video olarak da paylaştım. Halit geri dönmüyor. Yeni bir ekiple yeni bir iş yapılıyor. Halit öldü ve hikayesi bitti. Halit'in dirilmesine gerek yok" dedi.
Talat Bulut: (d. 23 Mart 1956, Sarıkamış, Kars), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.