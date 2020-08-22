FOX TV Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı
Yasak Elma dizisi için yeniden setlere dönen Şevval Sam, sosyal medya hesabından hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
FOX TV'de yayımlanan ve reytingleri alt üst eden Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından olan Şevval Sam, dizi çekimleri için setteyken stüdyoya da girmeyi ihmal etmedi. Sam, stüdyodan yaptığı paylaşımla sevenlerine müjdeli bir haber verdi.
Güçlü sesiyle herkesin beğenisini kazanmış olan başarılı şarkıcı, yeni bir albümün yolda olduğunu duyurdu. Stüdyodan bir karesini paylaşan Sam, fotoğrafına "Geliyoor geliyoooor #karadenizalbümü geliyor!" mesajını not etti.
Şevval Sam'ın müjdeli paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Eda Ece de Sam'ın paylaşımını beğenerek destek verdi.
Öte yandan Yasak Elma'nın birbirinden başarılı oyuncuları sete çıktı. Koronavirüs salgını sebebiyle zorunlu olarak sezon finali yapan dizi 74. bölümüyle yayın hayatına geri dönecek.