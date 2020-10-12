Fox TV Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut sizden kaçıyor' deyip açıkladı! Nesrin Cavadzade evleniyor
Fox TV'de ekranlara gelen Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat Buluti rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.
Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'da Şahika karakteriyle herkesin sempatisini kazanan Nesrin Cavadzade geçtiğimiz günlerde "kendisine yollanan çıplak fotoğraflardan sergi açma" sözleriyle olay olmuştu.
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Hala kendisine erkeklerin çıplak fotoğraf yolladığı söyleyen Cavadzade "Kimse kendini çok zeki ya da kurnaz sanmasın" diyerek tepkisini ortaya koymuş ve magazin gündemini sarsmıştı.
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Nesrin Cavadzade magazin gündemine düşen evlilik haberiyle herkesi şaşkına çevirdi.
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Aşk Tesadüfleri Sever 2, Bizim Hikaye ve son Yasak Elma'da rol alan Nesrin Cavadzade ile ilgili bomba sözler oyuncunun rol arkadaşı Talat Bulut'tan geldi.
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