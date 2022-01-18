FOX TV Yasak Elma'da Kumru'nun 'boşandılar' sahnesinde olay Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı göndermesi

Yasak Elma son bölümde 'Şeyma Subaşı' göndermesi

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen ve yayınlandığı her akşam rakiplerine reyting sıralamasında şans tanımayan Yasak Elma dizisine 'Şeyma Subaşı mesajı' damga vurdu. Dizinin ilgili sahnesi Twitter'da defalarca paylaşıldı ve dizi TT listesine girdi.