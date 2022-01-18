FOX TV Yasak Elma'da Kumru'nun 'boşandılar' sahnesinde olay Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı göndermesi
FOX TV Yasak Elma son bölümünde Kumru'nun Yıldız ve Çağatay'ın boşanmasına ilişkin yüzüklü 'boşandılar' paylaşımı akıllara Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı -Zeynep Ilıcalı üçgenini getirdi.
FOX TV'de dün akşam son bölümüyle ekranlar gelen fenomen dizi Yasak Elma'da 'Şeyma Subaşı' göndermesi Twitter'da TT oldu. Yasak Elma'nın dillerden düşmeyen karakteri Yıldız'ın kendisini yakın arkadaşı ile aldatan kocası Çağatay'dan boşanmasına ilişkin, Kumru'nun yüzüğünü göstererek 'boşandılar' notunu düşerek paylaşması, Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın Zeynep Ilıcalı'dan boşandığı günü akıllara getirdi.
Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisi, 2 haftalık aranın ardından 127. bölümüyle ekrana geldi.
Dizinin son bölümüne ise Çağatay ve Yıldız'ın boşanmasının ardından Kumru'nun yaptıkları damga vurdu.
Yasak Elma son bölümde 'Şeyma Subaşı' göndermesi
Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen ve yayınlandığı her akşam rakiplerine reyting sıralamasında şans tanımayan Yasak Elma dizisine 'Şeyma Subaşı mesajı' damga vurdu. Dizinin ilgili sahnesi Twitter'da defalarca paylaşıldı ve dizi TT listesine girdi.