FOX Tv Yasak Elma'da izleyiciyi şoke eden ayrılık... Televizyon kulislerinden sızdı!
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu reyting rekorları kıran diziye veda etmeye hazırlanıyor...
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da güzel oyuncu diziye de izleyicilerine de veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı 'Yasak Elma' dizisi her pazartesi akşamı Fox TV izleyicisiyle buluşuyor. Entrikanın eksik olmadığı Yasak Elma dizisinde flaş bir ayrılık haberi geldi.
Zaman zaman kadrosunda bir takım değişikliklerin yaşandığı ve entrikanın eksik olmadığı dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sevilen dizide 'Arzu' karakterine hayat veren Nihan Aypolat beklenmedik bir olay sonucu diziden ayrılacak.
Ece Erdek Koçoğlu ile Elif Turgay’ın yönettiği diziye yakında yeni sürpriz karakterlerin katılacağı da konuşuluyor.