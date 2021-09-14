Fox Tv Yasak Elma'da izleyiciyi şok eden aldatma sahnesi
Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Yasak Elma'nın dün yayınlanan yeni bölümün final sahnesinde Çağatay'ın Yıldız'ı Kumru ile aldattığı ortaya çıktı. Entrikaların bitmediği dizide Yıldız'ın bir kez daha aldatıldığını gören izleyicilerin yorumları sosyal medyaya damga vurdu.
Yasak Elma dizisi kadrosuna katılan yeni oyuncularla birlikte 13 Eylül Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Yasak Elma'nın 111. bölümüne diziye yeni katılan karakterler damga vurdu. Yasak Elma'nın yeni sezon ilk bölüm finalinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dizide Yıldız'ın arkadaşı Kumru'nun Çağatay'la birlikte olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı dizinin sezon finalinde ise Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali karakteri de ölmüştü.