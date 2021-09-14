Fox Tv Yasak Elma'da izleyiciyi şok eden aldatma sahnesi

Yasak Elma'nın dün yayınlanan yeni bölümün final sahnesinde Çağatay'ın Yıldız'ı Kumru ile aldattığı ortaya çıktı. Entrikaların bitmediği dizide Yıldız'ın bir kez daha aldatıldığını gören izleyicilerin yorumları sosyal medyaya damga vurdu.