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Fox Tv Yasak Elma'da izleyiciyi şok eden aldatma sahnesi

Fox Tv Yasak Elma'da izleyiciyi şok eden aldatma sahnesi

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Fox Tv Yasak Elma'da izleyiciyi şok eden aldatma sahnesi

Yasak Elma'nın dün yayınlanan yeni bölümün final sahnesinde Çağatay'ın Yıldız'ı Kumru ile aldattığı ortaya çıktı. Entrikaların bitmediği dizide Yıldız'ın bir kez daha aldatıldığını gören izleyicilerin yorumları sosyal medyaya damga vurdu.

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Fox Tv Yasak Elma'da izleyiciyi şok eden aldatma sahnesi

Yasak Elma dizisi kadrosuna katılan yeni oyuncularla birlikte 13 Eylül Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Yasak Elma'nın 111. bölümüne diziye yeni katılan karakterler damga vurdu. Yasak Elma'nın yeni sezon ilk bölüm finalinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dizide Yıldız'ın arkadaşı Kumru'nun Çağatay'la birlikte olduğu ortaya çıktı.

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Fox Tv Yasak Elma'da izleyiciyi şok eden aldatma sahnesi
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Fox Tv Yasak Elma'da izleyiciyi şok eden aldatma sahnesi

Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı dizinin sezon finalinde ise Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali karakteri de ölmüştü.

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