Fox TV Yasak Elma yıldızları Nesrin Cavadzade ve Eda Ece virüs isyanı çıkardı!

Instagram hesabından bir yazı paylaşan güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"En az 14 günlük karantina, bu eşsiz güzellikteki vatanımıza borcumuzdur. vatandaşlık görevimizdir. Setler çok kalabalık ve sürekli yer değiştiren iş yerleridir. kimsenin can sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok. Seyircilerimizin birkaç hafta tekrar veya kolaj bölüm seyrederek bizi daha az seveceklerine inanmıyorum. Gelecekte her şeyin daha da güzel olması için tüm kanalları, yapım şirketlerini, reklam verenleri bu vatani borcumuzu yerine getirmeye davet etmek istiyorum. Bu ülke her şeyin en güzelini hak ediyor. Sonsuz sevgilerimle."