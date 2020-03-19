Fox TV Yasak Elma yıldızları Nesrin Cavadzade ve Eda Ece virüs isyanı çıkardı!
Fox'un reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade, son günlerde koronavirüsün hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından setlerin durdurulması için çağrı yaptı.
Başrollerini Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam gibi oyuncuların paylaştığı Yasak Elma'da Şahika karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, isyan bayrağını çekti. Oyuncu Eda Ece'den sonra şimdi de setlerin durdurulması için güzel oyuncu Cavadzade sosyal medya hesabından çağrı yaptı.
Fox ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma oyuncusu Nesrin Cavadzade, başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak dizide Eda Ece'nin isyanının ardından Cavadzade'den de bir çağrı geldi ve oyuncu, setlere ara verilmesi gerektiğini belirten bir mesaj paylaştı.
Instagram hesabından bir yazı paylaşan güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"En az 14 günlük karantina, bu eşsiz güzellikteki vatanımıza borcumuzdur. vatandaşlık görevimizdir. Setler çok kalabalık ve sürekli yer değiştiren iş yerleridir. kimsenin can sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok. Seyircilerimizin birkaç hafta tekrar veya kolaj bölüm seyrederek bizi daha az seveceklerine inanmıyorum. Gelecekte her şeyin daha da güzel olması için tüm kanalları, yapım şirketlerini, reklam verenleri bu vatani borcumuzu yerine getirmeye davet etmek istiyorum. Bu ülke her şeyin en güzelini hak ediyor. Sonsuz sevgilerimle."
Geçtiğimiz günlerde de Hekimoğlu, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin çekimlerine iki hafta ara verildiği duyurulmuştu.