FOX TV Yasak Elma yıldızı Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer'le sokakta kavga etti

Uzun bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber olan FOX TV Yasak Elma dizisinin oyuncusu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde Bodrum tatilinden paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla anılırken bir anda sevgilisi Tuncer ile yaşadığı gerilimle magazin gündemine bomba gibi düştü.