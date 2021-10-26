Fox Tv Yasak Elma son bölümünde Yıldız'ın intikamı Twitter'ı salladı: Son metres bükücü!

FOX TV'de pazartesi akşamları ekranlara gelen Yasak Elma 5. sezonunda da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizi yeni bölümüyle yine sosyal medyada gündem oldu. Yıldız’ın eşi Çağatay’ın Kumru ile olan ilişkini deşifre ettiği anlar geceye damga vurdu. sosyal medyada Yıldız karakterini canlandıran Eda ece'nin capsleri paylaşılarak 'Son metres bükücü' yakıştırmaıs yapıldı.