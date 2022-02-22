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FOX TV Yasak Elma son bölümde Ender'in tokat sahnesi Muharrem Sarıkaya'ya olay gönderme

FOX TV Yasak Elma son bölümde Ender'in tokat sahnesi Muharrem Sarıkaya'ya olay gönderme

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin son bölümünde Ender rolündeki Şevval Sam'ın asistanına attığı tokat, İHA muhabirini tokatlayan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme olarak yorumlandı.

FOX TV Yasak Elma son bölümde Ender'in tokat sahnesi Muharrem Sarıkaya'ya olay gönderme

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın son bölümü dün akşam yayınlandı. Yasak Elma'nın 132. bölümünde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği röportajda, İHA muhabirini tokatlamasıyla gündemi sallayan ve çok büyük tepki alan gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapıldı.

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FOX TV Yasak Elma son bölümde Ender'in tokat sahnesi Muharrem Sarıkaya'ya olay gönderme

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisi, dün akşam 132. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde, geçtiğimiz aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu HaberTürk yayını sırasında ses kontrolü yapan İHA kameramanına tokat atan Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapıldı.

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FOX TV Yasak Elma son bölümde Ender'in tokat sahnesi Muharrem Sarıkaya'ya olay gönderme

Şevval Sam'ın canlandırdığı Ender karakterinin yayın öncesi hazırlıklarına yardım eden asistanı tokatlaması, Muharrem Sarıkaya'ya gönderme olarak yorumlandı. 

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FOX TV Yasak Elma son bölümde Ender'in tokat sahnesi Muharrem Sarıkaya'ya olay gönderme

Yasak Elma dizisinde ses kontrolü yapan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya mesaj olarak yorumlandı ve o sahneler sosyal medyada viral oldu. 

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