FOX TV Yasak Elma son bölüm 'ihanetin bedeli' TT oldu! Yıldız'ın 'intikam' elbisesi olay

Türkiye-Letonya maçına rağmen en çok izlenen dizi!

Dizinin yapım şirketi Med Yapım, remi Instagram hesabından paylaşım yaparak, dün akşam gerçekleşen Türkiye-Letonya maçına rağmen dizinin reyting sıralamasında 2. olduğu ve en çok izlenen dizi olarak reyting rekoru kırdığını duyurarak, seyirciye teşekkür etti.