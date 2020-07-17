FOX TV Yasak Elma dizisinin ne zaman başlayacağını Şevval Sam duyurdu
Fenomen dizi Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Şevval Sam pandemi nedeniyle zorunlu sezon arası verilen dizinin yeniden ne zaman başlayacağını setten duyurdu.
Pazartesi akşamları FOX TV ekranlarında fırtınalar estiren Yasak Elma dizisi artık seyirci ile buluşmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Yasak Elma'nın birbirinden başarılı oyuncuları sete çıktı. Koronavirüs salgını sebebiyle zorunlu olarak sezon finali yapan dizi 74. bölümüyle yayın hayatına geri dönecek.
Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, ''Yasak Elma ne zaman başlayacak, Yasak Elma yeni sezon ne zaman?'' sorularına setten paylaştığı bir kareyle cevap verdi.
Yasak Elma dizisinin güçlü kadınlarından biri Ender Ekinci karakterine hayat veren güzel oyuncu Şevval Sam çekimlerin başladığını duyurdu.
Daha önceki röportajlarında 20 Temmuz’da çekimlere başlayacaklarını söyleyen Şevval Sam ve Yasak Elma ekibi tarihi öne çekme kararı aldı.