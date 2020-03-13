FOX TV Yasak Elma dizisine bir ünlü oyuncu daha katıldı transfere doymuyor
Yasak Elma dizisinde Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız karakterinin partneri olarak katılan Gökhan Alkan'ın ardından bir ünlü oyuncu daha diziye katıldı. Yasak Elma dizisi, bu sezon transferlere doymak bilmedi.
FOX TV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Yasak Elma dizisi, her geçen gün kadrosunda yaptığı çeşitli değişikliklerle gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılanların yerleri dolmaya başladı. Yeni karakterler diziye dahil oldu.
Dizide Yıldız karakteriyle herkesin beğenisini toplayan Eda Ece'nin yeni dizi partneri olarak geçtiğimiz hafta Gökhan Alkan katıldı. Diziye bu hafta ise yine yeni bir kan geldi.
Yasak Elma dizisine yeni dahil olan Mert karakterine ünlü oyuncu Can Nergis hayat verecek. Önümüzdeki sezon için de şimdiden onay alan dizinin reytingleri FOX TV kanalını oldukça memnun edince senaryoda değişikliğe de gidildi.
Dizinin gelecek sezonda da devam etmesi kesinleşir kesinleşmez senaryoda değişiklikler yapıldı. Böylece Yasak Elma dizisine yeni karakterler girip çıkmaya başlayınca bir ünlü sirkülasyonu yaşandı.