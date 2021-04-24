FOX TV Yasak Elma dizisinden kimin ayrılacağı ortaya çıktı final iddiası da bomba
Yasak Elma dizisindeki gizem çözüldü. Bir ölü bir yaralının olduğu söylenen diziden kimin ayrılacağı ortaya çıktı.
FOX TV'nin fenomen dizisinin yayımlanan son bölümünün ardından bomba bir iddia ortaya atıldı. Dizide senaryo gereği bir kişinin öleceği bir kişinin de yaralanacağı söylendi. Herkes kimin diziden ayrılacağını merak eder oldu.
Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin dizisinde ayrılacağı iddiaları ise dilden dile yayıldı. Fakat Barış Kılıç'ın diziye yeniden dönmesi Şevval Sam'ın ayrılacağı ihtimalini düşürdü.
Barış Kılıç'ın yeniden diziye dönmesi için hayranları büyük baskı yapmıştı. Şevval Sam'ın hayat verdiği Ender karakteriyle Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kaya karakterini bir arada görmek isteyen hayranlar tam sevinmişken Sam'ın ayrılığıyla hayal kırıklığına uğratılamazdı.
Bu durumda iddialar doğrultusunda Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma dizisinde ayrılacağı iddia edildi.