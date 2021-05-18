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FOX TV Yasak Elma dizisinden ayrılıyor! Nesrin Cavadzade Nilperi Şahinkaya da bırakmıştı

FOX TV Yasak Elma dizisinden ayrılıyor! Nesrin Cavadzade Nilperi Şahinkaya da bırakmıştı

Nesrin Cavadzade ve Nilperi Şahinkaya'nın ayrıldığı Yasak Elma dizisinde bir veda daha var.

FOX TV Yasak Elma dizisinden ayrılıyor! Nesrin Cavadzade Nilperi Şahinkaya da bırakmıştı

Bol entrikalı Yasak Elma dizisinde son zamanlarda oyuncu sirkülasyonu oldukça fazlaydı. Pazartesi akşamları yayımlanan dizi geçtiğimiz hafta heyecanı zirvede bırakıp sezon finali yaptı. Peş peşe ayrılıklar da beraberinde geldi.

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FOX TV Yasak Elma dizisinden ayrılıyor! Nesrin Cavadzade Nilperi Şahinkaya da bırakmıştı

Dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'dan ayrıldı. Sette yönetmenle kavga ettiği iddia edilen Cavadzade'nin ayrılığı seyirciyi bir hayli şaşırttı.

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FOX TV Yasak Elma dizisinden ayrılıyor! Nesrin Cavadzade Nilperi Şahinkaya da bırakmıştı

Cavadzade'nin hemen ardından da Nilperi Şahinkaya, Cansu karakterine hayat verdiği Yasak Elma'ya veda etti.

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FOX TV Yasak Elma dizisinden ayrılıyor! Nesrin Cavadzade Nilperi Şahinkaya da bırakmıştı

5. sezonunun eylül ayında yayımlanması beklenirken Yasak Elma'da bir ayrılık daha ortaya çıktı. 

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