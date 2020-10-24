FOX TV Yasak Elma dizisinde oyuncu krizi 5 isim ayrılıyor bakın kimler
Yasak Elma dizisindeki ayrılıklar, seyirciyi hayrete düşürmeye devam ediyor. Başrol oyuncusu Talat Bulut'un ardından 4 isim daha Yasak Elma dizisinden ayrılıyor.
Kanallar reytingleri düşen dizileri için bir bir final kararı verirken FOX TV'nin Yasak Elma dizisinde ise şaşırtıcı oyuncu ayrılıkları yaşanıyor. Diziye final kararı verilmezken dizinin akışı ayrılan oyuncularla bir hayli değişmeye hazırlanıyor.
Yasak Elma dizisinde başrol Talat Bulut'un ölerek diziden ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından 4 isimle daha yolların ayrılacağı belirtildi.
Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız'ın veda edeceği dizide Ender karakterine hayat veren Şevval Sam konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Önceki akşam annesi Leman Sam ile Cihangir'de görüntülenen Şevval Sam, ayrılıklar için "Güçlü kadınların var olduğu bir diziyiz. Senaristler ve yapımcılar böyle karar vermiş. Bizler de son dakika öğrendik'' ifadelerini kullandı.