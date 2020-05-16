FOX TV Yasak Elma dizisi yeni bölüm açıkladı çekimleri bakın ne zaman başlıyor

Bu hafta ise Yasak Elma'nın ne zaman sete çıkacağı belli oldu. Hayranları ile iletişim halinde kalmak için Instagram'dan canlı yayın açan Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevval Sam ve Yıldız'ı Eda Ece de Instagram'dan yaptıkları canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtladılar.