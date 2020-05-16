FOX TV Yasak Elma dizisi yeni bölüm açıkladı çekimleri bakın ne zaman başlıyor

FOX TV Yasak Elma dizisi yeni bölüm açıkladı çekimleri bakın ne zaman başlıyor
FOX TV'nin en sevilen dizisi olan Yasak Elma'nın sezon finali kararı izleyiciyi yıktı fakat yeni bölüm müjdesi Şevval Sam ve Eda Ece'den geldi.
Koronavirüs salgını öncesi FOX TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma, son olarak 74. bölümüyle ekranlara geldi. Ardından ise dizi setlerinin çoğu koronavirüs sebebiyle durdu. Hatta YAsak Elma oyuncuları, çekimlerin durması için yapımcılara çağrıda bulundu.
Herkes Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerinin yeniden FOX TV ekranlarına gelmesini beklerken geçtiğimiz hafta dizinin yapımcısından gelen haber izleyenleri epey üzdü. Yasak Elma dizisi, sezon finali yaptığını açıkladı.
Bu hafta ise Yasak Elma'nın ne zaman sete çıkacağı belli oldu. Hayranları ile iletişim halinde kalmak için Instagram'dan canlı yayın açan Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevval Sam ve Yıldız'ı Eda Ece de Instagram'dan yaptıkları canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtladılar.
Yasak Elma'nın yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapan Şevval Sam, dizinin 4.sezon çekimlerinin 25 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.