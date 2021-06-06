FOX TV Son Yaz dizisinin yıldızı Sinan Tuzcu Beyza Kapu ile evlendi
FOX TV kanalında yayımlanan Son Yaz dizisinde rol alan Sinan Tuzcu, Beyza Kapu ile dünyaevine girdi.
Sinan Tuzcu, 2016 yılında meslektaşı Dolunay Soysert ile evliliğini noktalamasının ardından güzel haber geldi. 1.5 yıldır Beyza Kapu ile birliktelik yaşayan Sinan Tuzcu çifti geçtiğimiz gün Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü'nde nikah masasına oturdu.
Çiftin mutluluğuna Tuzcu'nun 'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu, Cem Kenar ve Furkan Aksoy da katıldı.
Sinan Tuzcu: 10 Temmuz 1977, Gaziantep, Türk dizi ve sinema oyuncusu, senarist. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalı mezunu (2004).
Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. Televizyonda Ihlamurlar Altında (2006) dizisi ile tanındı.