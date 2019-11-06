Fox TV sevilen dizinin fişini çekti 3 bölüm sonra erken final kararı şoke etti

9 Kasım Cumartesi akşamı 21. bölümü yayınlanacak olan Her Yerde Sen dizisi, 23. bölümde, yani iki hafta sonra ekranlara veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise dizinin yapımcısının tüm ekibe mesaj atarak alınan kararı bildirdiği öğrenildi.