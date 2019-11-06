Fox TV sevilen dizinin fişini çekti 3 bölüm sonra erken final kararı şoke etti
FOX TV, önce yayın gününü değiştirdiği dizisi için 3 bölüm sonra erken final kararı aldı. Dizinin izleyenleri ise bu karara isyan etti.
Başrollerinde Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın rol aldığı Her Yerde Sen dizisinin sevenlerini yıkan haber geldi. Yeni gününde de reyting yarışında çakılan dizinin 3 bölüm sonra final yapması kesinleştirildi.
9 Kasım Cumartesi akşamı 21. bölümü yayınlanacak olan Her Yerde Sen dizisi, 23. bölümde, yani iki hafta sonra ekranlara veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise dizinin yapımcısının tüm ekibe mesaj atarak alınan kararı bildirdiği öğrenildi.
Sevenleri isyan etti: Dizinin sevenleri, sosyal medya hesabından alınan erken final kararına isyan etti. Kimileri de bu dizinin en azından sezon sonuna kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.
Yayın günü değişmişti: Dizinin reytingleri, yayınlanan ilk bölümlerine kıyasla düşünce ortak bir karar alınarak yayın günü Cumartesi'ne taşınmıştı. Yeni gününde de rakiplerine yenik düşen dizinin final yapması da bu şekilde kaçınılmaz oldu.