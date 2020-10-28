FOX TV Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel'den dekolteli olay pozlar olay oldu
Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin'le oynayan Hande Erçel'in göğüs dekolteli pozları sosyal medyayı salladı. Kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.
FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile yakaladığı uyum ile adından söz ettiren Hande Erçel, bir dergi için kamera karşısına geçti. Bürsin ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Erçel, yeni seksi pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
116
Erçel, son olarak Instagram'dan paylaştığı kendi pozlarıyla adından söz ettirdi. Siyah cesur kıyafetleriyle kamera karşısına geçip poz veren oyuncu, pozlarını göz emojisiyle Instagram hesabından yayınladı.
216
Ünlü ismin peş peşe paylaştığı iki fotoğrafı kısa sürede yaklaşık iki milyona yakın beğeni aldı.
316
Hande Erçel, 10 gün önce de derin sırt dekolteli bir elbisesiyle pozunu paylaşmış ve 2 milyon 531 bin beğeni almıştı.
416