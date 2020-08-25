FOX TV Sen Çal Kapımı Hande Erçel'den Kerem Bürsin açıklaması teşekkür de etti
FOX TV'nin fenomen dizisi Sen Çal Kapımı'nın yıldızlarından Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yaşadığı aşk iddialarına son noktayı koydu.
FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile partner olan Hande Erçel'in yeni aşk yelken açtığı ileri sürüldü. Bürsin ile sevgili olduğu konuşulan Erçel, aşk iddialarına son noktayı koydu.
Önceki gün sete gitmek için aracına binmeye çalışırken Uçankuş kameralarına yakalanan Hande Erçel, hakkındaki aşk iddiaları için "Sete geç kaldım. Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" dedi.
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'nın YouTube programına konuk olarak rol arkadaşı Hande Erçel için övgüler yağdırdı, şunları söyledi:
"Müthiş bir insan. Set ortamında seni motive ediyor, ekibi motive ediyor ve hiç söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor ve herkesle çok tatlı, çok iyi. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.''