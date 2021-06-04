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FOX TV Savaşçı dizisinde başrol krizi çıktı ünlü oyuncu ayrılıyor

FOX TV Savaşçı dizisinde başrol krizi çıktı ünlü oyuncu ayrılıyor

Televizyon ekranlarının reytingi bol yapımı Savaşçı dizisinde yine sorunlar çıktı, başrol diziyi bırakıyor. Savaşçı dizinin FOX TV'de son iki bölümü yayımlanacak.

FOX TV Savaşçı dizisinde başrol krizi çıktı ünlü oyuncu ayrılıyor

FOX TV ekranlarında 4 sezon boyunca reyting rekorları kıran Savaşçı dizisi bir türlü düzlüğe çıkamadı. 5. sezonuyla beraber yeni isimleri kadrosuna katan Savaşçı, Berk Oktay'ın ayrılığının üzerini kapatamadı. Tamer Karadağlı diziye giriş yaptı fakat yalnızca 6 bölüm boyunca dizide yer aldı.

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FOX TV Savaşçı dizisinde başrol krizi çıktı ünlü oyuncu ayrılıyor

Son yaşanan gelişmelere göre reytingleri istenilen düzeye gelmese de özellikle 6 bölüm boyunca dizide rol alan Tamer Karadağlı'nın da etkisiyle diziye ilgi biraz olsun arttı ancak eski hava yakalanamadı.

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FOX TV Savaşçı dizisinde başrol krizi çıktı ünlü oyuncu ayrılıyor

Tamer Karadağlı ayrıldıktan sonra diziye yeni oyuncuların geleceği iddia edildi. Savaşçı'nın reytingleri ise giderek düşüyor. Sarp Leventoğlu ise Savaşçı dizisinin izleyenlerine yetmedi. Berk Oktay'ın ayrılığının ardından dizi toparlanamayınca Savaşçı ve FOX TV'nin yol ayrımına girdiği öğrenildi.

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FOX TV Savaşçı dizisinde başrol krizi çıktı ünlü oyuncu ayrılıyor

Savaşçı dizisinin yayınlanacak 2 yeni bölümünün ardından ekranlara veda edeceği kaydedildi.

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