FOX TV Savaşçı dizisi ne zaman yayımlanacak açıkladı Tamer Karadağlı isyan etmişti
Savaşçı yayın tarihi en sonunda belli oldu. FOX TV yayımladığı fragman ile beraber tarihi de duyurdu.
Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Cem Kurtoğlu gibi ünlü isimleri buluşturan Savaşçı dizisindeki sorunlar çözüldü. FOX TV'de Savaşçı krizi çıkmış, Tamer Karadağlı isyanını dile getirmişti. FOX TV, sorunu çözdü ve merakla beklenen dizinin yeni bölüm tarihini açıkladı.
Savaşçı 100. yeni bölümüyle 10 Nisan Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Tüm zorluklara rağmen kendilerini adadıkları vatan için her şeyi feda etmeye hazır bordo bereli kahramanlar, Kılıç Timi’ne yeni katılan askerlerle yeni operasyonlar için görev başında olacak.
Kılıç Timi için intikam zamanı. Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir.
Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer.