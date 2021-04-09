FOX TV Savaşçı dizisi ne zaman yayımlanacak açıkladı Tamer Karadağlı isyan etmişti

Savaşçı 100. yeni bölümüyle 10 Nisan Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Tüm zorluklara rağmen kendilerini adadıkları vatan için her şeyi feda etmeye hazır bordo bereli kahramanlar, Kılıç Timi’ne yeni katılan askerlerle yeni operasyonlar için görev başında olacak.