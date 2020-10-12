Fox TV Savaşçı dizisi final mi yapıyor? Berk Oktay'dan açıklama geldi
FOX'un başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu gibi oyuncuların paylaştıkları, Savaşçı dizisiyle ilgili final iddiaları ortaya atıldı.
İlk bölümü 9 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan Savaşçı dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde zirveyi rakiplerine kaptırmıyordu. Dizinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemesi akıllarda soru işareti oluşturdu.
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Pazar günleri ekranlara gelen dizisinin yayının aksaması sosyal medyada final yapacağı iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.
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Fox TV'nin resmi internet dizisinde diziler bölümünde ve yayın akışında Savaşçı'nın olmaması final seçeneğini güçlendirdi.
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Savaşçı hayranları dizinin başrol oyuncularını sosyal medya üzerinden soru bombardımanına tuttu.
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