FOX TV Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna yeni imajıyla paylaştı 'Geçecek elbet'
FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine can veren Onur Tuna, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine mesaj verdi.
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı, Türkiye'de de hızla yayılmaya başladı. Durum böyle olunca koronavirüs salgınına dair birçok tedbir alındı. Tedbirler arasında yüzlerce insanların emeği ile çekilen dizilerin de ara vermesi uygun görüldü. FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor da bu dizilerden biri oldu.
İlk başlarda öneceden çekilmiş yeni bölümlerini yayımlayan Mucize Doktor, çekilmiş dizi bölümleri bitince bir süre tekrar bölümlerini yayımladı. Dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı herkesin merak konusu olsa da henüz bir açıklama gelmedi.
Mucize Doktor dizisi oyuncuları da bu esnada sevenleriyle sosyal medyada iletişim kurmaya başladı. Zaten Instagram'dan paylaşım yapan Mucize Doktor yıldızı Onur Tuna, sevenlerinden ayrı kalmamak için Instagram paylaşımlarını daha da arttırdı.
Hatta son olarak yeni imajını da sevenleriyle Instagram'dan paylaşan Onur Tuna, sevenlerine yeni mesajını da Instagram'dan verdi. Bu fotoğrafını paylaşan Tuna, ''Geçecek elbet'' diyerek yeniden Mucize Doktor dizisiyle FOX TV ekranlarında sevenleriyle buluşacaklarının mesajını verdi.