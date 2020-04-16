FOX TV Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna yeni imajıyla paylaştı 'Geçecek elbet'

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı, Türkiye'de de hızla yayılmaya başladı. Durum böyle olunca koronavirüs salgınına dair birçok tedbir alındı. Tedbirler arasında yüzlerce insanların emeği ile çekilen dizilerin de ara vermesi uygun görüldü. FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor da bu dizilerden biri oldu.