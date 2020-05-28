FOX TV Mucize Doktor yıldızı Merve Dizdar'dan itiraf geldi gözden geçirmiş
Son olarak FOX TV'de yayımlanan sevilen dizi Mucize Doktor'da rol alan Merve Dizdar, karantina döneminde evliliğini gözden geçirdi ve sonucu paylaştı.
Son zamanların aranan ismi haline gelen, Gupse Özay'ın filmi Eltilerin Savaşı'nda da başrol oynayan, Alice Müzikali'nde birbirinden ünlü isimlerle beraber sahnelerin tozunu attıran Merve Dizdar, son olarak FOX TV ekranlarının reytingi en bol dizisi Mucize Doktor'a transfer oldu.
Sevilen diziye transferiyle hayranlarını oldukça sevindiren Merve Dizdar, karantina döneminde evliliğini gözden geçirdi ve sonucu da sevenleriyle paylaştı. Gürhan Altundaşar ile evli olan oyuncu, hayattaki en doğru kararının evliliği olduğunu söyledi.
Merve Dizdar, ''Gürhan ile hayatımda ilk defa bu kadar uzun vakit geçiriyorum. Doğru bir tercih yaptığıma kanaat getirdim. Gerçekten, iyiyiz'' dedi.
Peki, Merve Dizdar kimdir?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986’da İzmir’de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi’nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.