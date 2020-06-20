FOX TV Mucize Doktor yıldızı Hayal Köseoğlu arkadaşına tokatı bastı tatilde kriz

Caner Şahin’den ayrılan Hayal Köseoğlu, Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün bir erkek arkadaşıyla Gölköy’deki Kaktüs Otel’in plajında görüntülendi. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Gencin telefonundan gösterdiği bir mesaj Köseoğlu’nu kızdırdı.