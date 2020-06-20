FOX TV Mucize Doktor yıldızı Hayal Köseoğlu arkadaşına tokatı bastı tatilde kriz
FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu, Bodrum'da denizde arkadaşına tokat attığı anlarda kameralara yakalandı.
Koronavirüs salgını sebebiyle rol aldığı dizi Mucize Doktor, zorunlu sezon finaline gidince Hayal Köseoğlu, Bodrum'a tatile gitti. Sevgilisi Caner Şahin'den de ayrılan Köseoğlu, kameralara ise fena yakalandı.
Caner Şahin’den ayrılan Hayal Köseoğlu, Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün bir erkek arkadaşıyla Gölköy’deki Kaktüs Otel’in plajında görüntülendi. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Gencin telefonundan gösterdiği bir mesaj Köseoğlu’nu kızdırdı.
Sinirden zıplamaya başlayan Köseoğlu şaşkın bakışlar altında arkadaşına tokat attı. Hürriyet'in haberine göre, şiddetli tartışmanın ardından arkadaşının yanından ayrılarak uzun süre tek başına yürüyen Hayal Köseoğlu, sonra bir arkadaşıyla telefonda hararetli bir konuşma yaptı. Sonra arkadaşının yanına giden oyuncu onunla el ele görüntü verdi.
Peki, Hayal Köseoğlu kimdir?
Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.