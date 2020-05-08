FOX TV Mucize Doktor yıldızı Fırat Altunmeşe'nin babası İzzet Altunmeşe bakın ne paylaştı
Türkücülüğünün yanı sıra Twitter'da fenomen olma yolunda ilerleyen İzzet Altunmeşe, FOX TV Mucize Doktor dizisinde rol alan oğlu Fırat Altunmeşe ile benzerliğine dair yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
Usta türkücü İzzet Altunmeşe, sosyal medya hesaplarından Instagram'da olmasa da Twitter'da oldukça aktif ve takipçilerine zaman zaman kahkaha şöleni yaşatıyor. Mizah yönünü Twitter'da sergilemesiyle neredeyse bir sosyal medya fenomeni haline gelen Altunmeşe, son paylaşımlarından birinde ise oğlu Fırat Altunmeşe ile benzerliğine değinince ortalık çalkalandı.
FOX TV'nin reytingi en bol dizisi Mucize Doktor'da oynayan Fırat Altunmeşe'nin türkücü İzzet Altunmeşe'nin oğlu olduğunu bilmeyenler şaşkınlıklarını gizleyemezken oğlunun hayranlarının yaptıkları yorumlar herkesi güldürdü. Altunmeşe ise oğluyla benzerliğine dair şu paylaşımı yaptı:
''Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben'i yok. Babasının oğlu'' yorumuyla oğlunun ve kendisinin fotoğrafını yan yana getiren Altunmeşe'nin espirili paylaşımı binlerce beğeni almasının yanı sıra birçok yorum da aldı.
Oyuncu Fırat Altunmeşe'nin babasının İzzet Altunmeşe olduğunu yeni öğrenenler ise Twitter'dan hemen Google'a geçiş yaparak 'Fırat Altunmeşe kimdir' aramaları yaptı.