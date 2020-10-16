FOX TV Mucize Doktor oyuncusu Murat Aygen'den eşine romantik kutlama

Aygen, sosyal medya hesabından yıl dönümlerini şu sözlerle kutladı: "Tam 10 yıl. Tek yürek, tek nefes, tek ses, tek gülüş, tek bakış olduk. Yaşama tekrar başlamamı ve yaşamı yeniden anlamamı sağladığın için sonsuza dek minnettar olacağım. Seni seviyorum. Aşkım. Karım."