FOX TV Mucize Doktor dizisinden neden ayrıldığını Seda Bakan ilk kez açıkladı
Mucize Doktor dizisindeki serüveni kısa süren Seda Bakan neden diziden ayrıldığını ilk kez açıkladı.
Mucize Doktor dizisine sonradan katılan oyuncu Seda Bakan diziye veda etti. Hayranlarını bir hayli üzen bu haberi Bakan, sosyal medya hesabı Instagram'dan geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabından kızı için karavanda süt sağdıktan sonra çektirdiği fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:
"Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere."
Önceki gün bir AVM'de basın mensuplarının kameralarına takılan Seda Bakan, diziden niye ayrıldığı sorulunca açıklama yaptı.