FOX TV Masumiyet'in yıldızından dublör itirafı! İlayda Alişan o sahneyi oynamadı
Masumiyet dizisinde Ela karakterini oynayan İlayda Alişan, dizide dublör kullandığını itiraf etti.
Masumiyet dizisi şimdilerde Hülya Avşar'ın tokat atmasının ardından rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiğinin çıkmasına neden olmasıyla konuşuluyordu. Dizide Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan, dizinin gündemini itirafıyla değiştirdi.
İlayda Alişan, tam kapanmadan önce Nişantaşı'nda basın mensuplarının objektifine takıldı. Gazetecilerle kısa bir sohbet eden güzel oyuncu, samimi bir itirafta bulundu.
İlayda Alişan, setteki çalışma ortamıyla ilgili sorulan soruya ''Çok üşüdüğümüz zamanlar oluyor ama onun dışında çok güzel bir set ortamımız var'' yanıtını verdi.
Gazeteciler, ''Zorluk derecesi yüksek sahnelerde dublör kullanıyor musunuz?'' sorusunu sorunca ise İlayda Alişan, saklamadı ve dublör kullandığını söyledi.