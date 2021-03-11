FOX TV Masumiyet setinde küfürler savurdu Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!

Suç duyurusu dilekçesinde Çağatay Görgen'in yıllardır setlerde kostüm asistanı olarak çalıştığı ve görevi sürecinde hiçbir iş arkadaşı polemik yaşamadan mesleğini icra ettiği anlatıldı. Dilekçede set işçilerinin maruz kaldıkları baskılar ve uzun süren çalışma saatlerinin pandemi döneminde giderek zorlaştığı belirtilirken, Görgen’in baskı ve hakaretlere maruz kaldığı öne sürüldü.