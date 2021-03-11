FOX TV Masumiyet setinde küfürler savurdu Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!
Deniz Çakır, Masumiyet setinde fırtınalar estirdi. Set çalışanına küfürler savurdu, hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Deniz Çakır, son olarak Masumiyet dizisi başlamadan önce sette çıkardığı iddia edilen karavan kavgasını geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı. Fakat bu kez hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Çakır, setteki kostüm çalışanına küfürler savurunca mahkemelik oldu.
'Masumiyet' dizisinin çekimleri sırasında meydana gelen olay, 6 Mart 2021 tarihinde dizi setinde çalışan kostüm asistanı Çağatay Görgen ve ünlü oyuncu Deniz Çakır arasında çıkan gerginlikle başladı.
Söz konusu olayda iddiaya göre; dizide başrol olarak görev alan Deniz Çakır, dizi ekibinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Güngör'e hakaretler savurdu. Güngör, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde Çağatay Görgen'in yıllardır setlerde kostüm asistanı olarak çalıştığı ve görevi sürecinde hiçbir iş arkadaşı polemik yaşamadan mesleğini icra ettiği anlatıldı. Dilekçede set işçilerinin maruz kaldıkları baskılar ve uzun süren çalışma saatlerinin pandemi döneminde giderek zorlaştığı belirtilirken, Görgen’in baskı ve hakaretlere maruz kaldığı öne sürüldü.