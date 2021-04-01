FOX TV Masumiyet dizisindeki erken ayrılığın sebebi başka bir dizi çıktı
FOX TV'nin sevilen dizisi Masumiyet'te ortaya çıkan erken ayrılığın nedeni bir başka dizi çıktı.
Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Hülya Avşar, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün başrollerinde olduğu Masumiyet dizisinde geçtiğimiz günlerde erken bir ayrılık ortaya çıktı.
Masumiyet dizisinin yönetmeni Ömür Atay, projeye veda etti. Masumiyet setinde, yönetmen için bir veda düzenlendi. Setten gelen vedalaşma pozları sosyal medyadan paylaşıldı.
Setten gelen fotoğraflarda, neredeyse oyuncuların tamamı yönetmen Ömür Atay’la fotoğraf çektirerek, şimdiye kadar Masumiyet dizisi için yaptığı çabaları için teşekkür ettiler.
Başarılı yönetmen Ömür Atay’ın yeni bir dizi projesi için Masumiyet’ten ayrıldığı söylentiler arasında.