FOX TV Masumiyet dizisi bakın neden bitti Hülya Avşar her şeyi açık açık anlattı
Hülya Avşar'ı 9 yıl aradan sonra ekrana döndüren MAsumiyet dizisi, geçtiğimiz hafta bitti. Dizinin neden bittiğini Avşar kızı açıkladı.
Senaryosundaki gizemle beraber Masumiyet dizisi henüz tanıtım videolarıyla binlerce kişinin ilgisini çekti. Yayımlanmaya başladığı zaman ise çok güçlü rakipleri karşısında bocaladı. Reytingleri kanalın tahmin ettiği gibi gelmeyince ise final iddiaları gündeme geldi. İlk olarak sezon finali yapacak dizi 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.
Hülya Avşar, önceki akşam Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Avşar, program çıkışı başrolünde yer aldığı Masumiyet'in neden final yaptığıyla ilgili konuştu. Dizinin senaryosu ve oyuncu kadrosunun kalitesinden bahseden Avşar, "Dizi televizyona uygun değildi, yeri dijital platformdu" açıklamasıyla şaşırttı.
Dizi çekimlerinden kullanılan filtreden adeta yüzünün bir kısmı görünmez hale gelen Avşar, sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili şaka yapmayı da ihmal etmedi.
Röportaj sırasında gazetecilerle şakalaşan Avşar, çekilen fotoğraflarını kontrol ederek "Benim filtremi kullanın" diyerek espri yaptı.