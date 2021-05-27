FOX TV Masumiyet dizisi bakın neden bitti Hülya Avşar her şeyi açık açık anlattı

Senaryosundaki gizemle beraber Masumiyet dizisi henüz tanıtım videolarıyla binlerce kişinin ilgisini çekti. Yayımlanmaya başladığı zaman ise çok güçlü rakipleri karşısında bocaladı. Reytingleri kanalın tahmin ettiği gibi gelmeyince ise final iddiaları gündeme geldi. İlk olarak sezon finali yapacak dizi 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.