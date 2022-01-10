FOX TV Maske Kimsin Sen son bölümde Keremcem'e eleme şoku! Geyik ve Tavuskuşu kim hangi ünlü?

FOX TV'de yayınlandığı ilk günden bu yana kostüm ve maskeleriyle 'satanizm ve paganizm propagandası yapmakla' yerden yere vurulan ve RTÜK'ün sosyal medyadaki tepkilerin ardından hakkınca inceleme başlattığı Maske Kimsin Sen yarışmasının 9 Ocak Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde iskelet kostümünün altından ünlü şarkıcı Keremcem'in çıkması hem jüri üyelerini hem de ekran başındaki izleyicileri çok şaşırttı. Maske Kimsin Sen'de Keremcem'in ortaya çıkmasının ardından tavuskuşu ve geyik maskelerinin altında hangi ünlünün olduğu sorusu ise sosyal medyanın en merak ettiği konulardan biri haline geldi.