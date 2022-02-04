FOX TV Maske Kimsin Sen final yapıyor reytingler yerlerde... Yapımcı Fatih Aksoy duyurdu!
FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' isimli yarışmanın 9. bölümde final yapacağı iddiası medya kulislerine bomba gibi düştü. Yarışmacının yapımcısı Fatih Aksoy, reytinglerde istenilen başarıya ulaşılmadığı için 9. bölümde final yapacaklarını açıkladı.
FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana 'satanizm ve paganizm' propagandası yapıldığı gerekçesiyle tepkiler alan ve RTÜK incelemesi başlatılan Maske Kimsin Sen yarışmasının final yapacağı iddiası medya kulilserinde yankılandı. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği programın 9. bölümde bitirileceği ve yayından kaldırılacağıiddiasını Fatih Aksoy doğruladı.
Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı belirtildi. Bu kararın Maske Kimsin Sen'e yönelik olduğu öne sürüldü.
Maske Kimsin Sen'de erken final şoku: Bugün ise programla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazetemagazin'in paylaşımına göre 'Maske Kimsin Sen' yayından kaldırıldı. Reyting rekorları kıran yarışma, bir hafta sonra erken final yapacak.
Maske Kimsin Sen programı yapımcısı ve Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy iddialara ilişkin Cumhuriyet'e açıklama yaparak final iddiasını doğruladı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşılamadığı için ekran macerasını noktalayacaklarını söyleyen Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: