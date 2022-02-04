FOX TV Maske Kimsin Sen final yapıyor reytingler yerlerde... Yapımcı Fatih Aksoy duyurdu!

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana 'satanizm ve paganizm' propagandası yapıldığı gerekçesiyle tepkiler alan ve RTÜK incelemesi başlatılan Maske Kimsin Sen yarışmasının final yapacağı iddiası medya kulilserinde yankılandı. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği programın 9. bölümde bitirileceği ve yayından kaldırılacağıiddiasını Fatih Aksoy doğruladı.