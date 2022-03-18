FOX TV Mahkum dizisi reytingleri salladı 2. bomba 'Kiracı' geliyor işte en son çıkan diziler
Mahkum dizisi reyting listelerini alt üst edince Fox TV Mahkum dizisinin yapım şirketi MF Yapım’la bir kez daha el sıkıştı. Fox'un yeni dizisinin adı 'Kiracı' olacak. İşte televizyon kanallarında yeni başlayacak olan diziler...
Televizyon dizilerinde bir marka olan Türk dizi sektörü son dönemde reyting kriziyle yüz yüze... Sezona çok iddialı girişler yapan ve hem yapımcıyı hem de izleyiciyi büyük beklentilere sokan bazı diziler erkenden final yaparken, bir yandan da yeni çıkan diziler izleyicisine kavuşuyor. Türk dizileri dünyada fırtına gibi esse de bazıları reyting savaşına yenik düşüyor. Sezona iddialı başlayan çoğu dizi sessizce erken final yaparken, yerlerine yenileri geliyor. İşte reytingleri alt üst etmesi beklenen yeni diziler...
ATV- Adı Sevgi dizisi: Atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi ekran yolculuğuna başlıyor. Umut dolu bir hikayeyi izleyiciye aktaracak olan Adı Sevgi’nin ilk bölümü 13 Mart Pazar akşamı yayınlanacak.
Oyuncu kadrosu: Dizide, Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in başrollerde yer alıyor. Ayrıca Adı Sevgi’nin oyuncu kadrosunda; Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören bulunuyor.
Mahkum'un başarısının ardından Fox Tv'den 2. bomba: İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna’nın başrollerde yer aldığı Mahkum’un büyük bir çıkış yakaladı.