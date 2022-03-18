FOX TV Mahkum dizisi reytingleri salladı 2. bomba 'Kiracı' geliyor işte en son çıkan diziler

Televizyon dizilerinde bir marka olan Türk dizi sektörü son dönemde reyting kriziyle yüz yüze... Sezona çok iddialı girişler yapan ve hem yapımcıyı hem de izleyiciyi büyük beklentilere sokan bazı diziler erkenden final yaparken, bir yandan da yeni çıkan diziler izleyicisine kavuşuyor. Türk dizileri dünyada fırtına gibi esse de bazıları reyting savaşına yenik düşüyor. Sezona iddialı başlayan çoğu dizi sessizce erken final yaparken, yerlerine yenileri geliyor. İşte reytingleri alt üst etmesi beklenen yeni diziler...