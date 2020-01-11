Fox TV kötü haberi duyurdu! Kadın dizisi final yapıyor

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın ekranlara veda ediyor. 3 sezondur yayınlanan Özge Özpirinçci'nin başarılı oyunculuğuyla göz doldurduğu Kadın dizisi için final kararı alındı. Fox TV'de Kadın'ın hayranlarını şaşırtan final kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki Kadın final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Kadın dizisi final tarihi.