Fox TV Kefaret'in kadrosuna 3 bomba isim dahil oldu! Yaprak Dökümü'nde oynamıştı
Pazar akşamları Fox TV'de ekrana gelen Kefaret dizisi kadrosuna 3 bomba ismi kattı.
İlk bölümü 22 Kasım'da seyirci karşısına çıkan Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisi kısa sürede seyircinin beğenisi kazandı. Reytinglerde zirveye oynayan dizi ilk 5'teki pozisyonunu korumaya devam ediyor.
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Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Kefaret sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitlerken diziye yeni isimler kattı.
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Birsen Altuntaş ilerleyen bölümlerde dizinin kadrosuna katılacak 3 usta oyuncuyu açıkladı.
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Ayşe Tunaboylu
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