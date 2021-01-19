FOX TV Kefaret'in başrolü Nurgül Yeşilçay acı itirafı ağlayarak yaptı! 'Darmadağın olduk'
Kefaretin yıldızı Nurgül Yeşilçay, Exxen'de yayımlanan 'Astrolojik Şifreler' programına konuk oldu. Yeşilçay'ın ağlayarak yaptığı itiraf, izleyenleri de duygulandırdı.
FOX TV ekranlarında Mert Fırat ile beraber Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'deki 'Astrolojik Şifreler' programına katıldı. Ünlü Astrologlar Hande Kazanova ve Dinçer Güner'in sunduğu programda Yeşilçay, samimi itiraflarda bulundu.
Hayatının dönüm noktasının yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tanışması olduğunu itiraf eden Nurgül Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı:
''Hayatımı N.Ö. ve N.S. diye ayırmamız lazım öncelikle. Eniştenizden önce ve sonra. Necati’den önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşıyordum.''
''40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.''
''Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.''