FOX TV Kefaret'in başrolü Nurgül Yeşilçay acı itirafı ağlayarak yaptı! 'Darmadağın olduk'

Hayatının dönüm noktasının yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tanışması olduğunu itiraf eden Nurgül Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı:

''Hayatımı N.Ö. ve N.S. diye ayırmamız lazım öncelikle. Eniştenizden önce ve sonra. Necati’den önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşıyordum.''