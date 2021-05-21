FOX TV kararından döndü iddialı dizi sezon finali değil final yapıyor!
FOX TV kanalından şaşırtan bir final açıklaması geldi. İlk olarak sezon finali kararı alınan dizinin fişini kanal çekti.
Televizyon ekranlarında dizi kıyımı devam ediyor. Yaz sezonu için ara verecek diziler bir bir final yapıyor. Hikayesi biten ya da reytinglerde iyi gitmeyen diziler ise ekran yolculuğunu sonlandırıyor. FOX TV'nin de bir dizisi için ilk olarak araya oyuncuların girdiği bu yüzden sezon finali yapacağı söylendi. Fakat kanalın son kararı final...
Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü gibi oyuncuların yer aldığı Masumiyet dizisi kadrosuyla büyük merak uyandırmıştı. Tanıtımları hem ekranlarda hem sosyal medyada binlerce kez izledi.
Fakat yayımlandığı gün itibariyle zorlu rakiplerinin hep gerisinde kaldı. Masumiyet dizisinden önce yayımlanmaya başlayan dizileri, izleyiciler bırakmayınca FOX TV'nin Masumiyeti başarılı olamadı.
Kanal, final kararı verecekken Hülya Avşar'ın araya girerek yapım şirketiyle konuştuğu iddia edildi. İddialara göre, Avşar, ''Beni yalnızca 13 bölüm için mi ikna ettiniz?'' diyerek isyanını dile getirdi.