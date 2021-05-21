FOX TV kararından döndü iddialı dizi sezon finali değil final yapıyor!

Televizyon ekranlarında dizi kıyımı devam ediyor. Yaz sezonu için ara verecek diziler bir bir final yapıyor. Hikayesi biten ya da reytinglerde iyi gitmeyen diziler ise ekran yolculuğunu sonlandırıyor. FOX TV'nin de bir dizisi için ilk olarak araya oyuncuların girdiği bu yüzden sezon finali yapacağı söylendi. Fakat kanalın son kararı final...