FOX TV Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya imaj değiştirdi! Herkesi şaşırttı

"Yeni imajına bir türlü karar veremedi": Hayranlarının kısa saçlarına alışmaya başlamasıyla birlikte Seray Kaya yine radikal bir karar aldı. Kaya, kısa saçlarını uzattı ve sosyal medyada paylaştığı kareye "Bak yine uzun saç" notunu düştü. Oyuncu yeniden uzun saça dönmesiyle hayranlarının beğenisini kazandı.