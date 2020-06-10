FOX TV Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya imaj değiştirdi! Herkesi şaşırttı
FOX ekranlarında yayımlandığı günlerde izleyiciyi ekrana kitleyen Kadın dizisinin oyuncusu Seray Kaya, yaz sezonunu açtı ve imaj değişikliğin gitti.
4 Şubat 2020 tarihinde ekranlara veda eden FOX'un reytingleri alt süt eden yapımı Kadın dizisinin başarılı oyuncusu Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
kıvırcık saçlarıyla tanınan başarılı oyuncu, saçlarını kısaltarak imaj değişikliğine gitmişti. Yeni saçları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.
"Yeni imajına bir türlü karar veremedi": Hayranlarının kısa saçlarına alışmaya başlamasıyla birlikte Seray Kaya yine radikal bir karar aldı. Kaya, kısa saçlarını uzattı ve sosyal medyada paylaştığı kareye "Bak yine uzun saç" notunu düştü. Oyuncu yeniden uzun saça dönmesiyle hayranlarının beğenisini kazandı.
Seray Kaya, 24 Ekim 2017 tarihinde yayımlanmaya başlayan ve 4 Şubat 2020'de final yaparak ekranlara veda eden Kadın dizisinde Şirin karakterine hayat verdi.