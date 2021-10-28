BIST 1.522
DOLAR 9,61
EURO 11,16
ALTIN 557,24

FOX TV Elkızı dizisi ilk bölüm RTÜK'ten veto yedi! Ceza kesildi... İşte nedeni

FOX TV Elkızı dizisi ilk bölüm RTÜK'ten veto yedi! Ceza kesildi... İşte nedeni

FOX TV Elkızı dizisi ilk bölümden RTÜK cezasıyla karşılaştı. FOX TV’nin ilk bölümüyle ekrana gelen yeni dizisi Elkızı'nın tartışmalı sahneleri nedeniyle kanala idari para cezası uygulandı.

FOX TV Elkızı dizisi ilk bölüm RTÜK'ten veto yedi! Ceza kesildi... İşte nedeni

FOX TV ekranlarının yeni dizisi El Kızı dizisindeki bazı şiddet sahneleri nedeniyle kanala, RTÜK tarafından idari para cezası kesildi. 

112
FOX TV Elkızı dizisi ilk bölüm RTÜK'ten veto yedi! Ceza kesildi... İşte nedeni

FOX TV ekranlarında ilk bölümü ile seyircisiyle buluşan  Elkızı dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza verildi.

212
FOX TV Elkızı dizisi ilk bölüm RTÜK'ten veto yedi! Ceza kesildi... İşte nedeni

Hangi sahneler sakıncalı bulundu?

Yapılan açıklamada Üst Kurul’un dizinin bazı sahnelerini incelediği, dizide evcil bir köpeğin silahla öldürülmesi ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerinin yer alması nedeniyle, yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

312
FOX TV Elkızı dizisi ilk bölüm RTÜK'ten veto yedi! Ceza kesildi... İşte nedeni

Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerde oynadığı Elkızı dizisinin konusu şöyle: 

412