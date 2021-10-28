FOX TV Elkızı dizisi ilk bölüm RTÜK'ten veto yedi! Ceza kesildi... İşte nedeni

Hangi sahneler sakıncalı bulundu?

Yapılan açıklamada Üst Kurul’un dizinin bazı sahnelerini incelediği, dizide evcil bir köpeğin silahla öldürülmesi ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerinin yer alması nedeniyle, yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.