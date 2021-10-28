FOX TV Elkızı dizisi ilk bölüm RTÜK'ten veto yedi! Ceza kesildi... İşte nedeni
FOX TV Elkızı dizisi ilk bölümden RTÜK cezasıyla karşılaştı. FOX TV’nin ilk bölümüyle ekrana gelen yeni dizisi Elkızı'nın tartışmalı sahneleri nedeniyle kanala idari para cezası uygulandı.
FOX TV ekranlarının yeni dizisi El Kızı dizisindeki bazı şiddet sahneleri nedeniyle kanala, RTÜK tarafından idari para cezası kesildi.
FOX TV ekranlarında ilk bölümü ile seyircisiyle buluşan Elkızı dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza verildi.
Hangi sahneler sakıncalı bulundu?
Yapılan açıklamada Üst Kurul’un dizinin bazı sahnelerini incelediği, dizide evcil bir köpeğin silahla öldürülmesi ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerinin yer alması nedeniyle, yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerde oynadığı Elkızı dizisinin konusu şöyle: