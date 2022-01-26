FOX TV El Kızı ve Star Annemizi Saklarken dizilerine final şoku! Reytingler dipte....
FOX TV El kızı ve Annemizi Saklarken isimli dizilerde reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacak.
Yeni sezonda yayın hayatına başlayan Elkızı ve Annemizi Saklarken isimli dizilerde reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacak. FOX TV'de yayınlanan Elkızı 13. bölümde Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken ise 8. bölümle final yapacak.
FOX TV'de geçtiğimiz ekim ayında ilk bölümüyle ekrana gelen Elkızı dizisinin ile Star TV'de Aralık'ta yayınlanan Annemizi Saklarken'in macerası kısa sürdü.
Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı Elkızı dizisi için final kararı alındı. Etkileyici bir kadın hikayesinin anlatıldığı dizi, ilk olarak cumartesi akşamları yayınlanmaya başladı.
Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizinin yayın günü pazar akşamına çekildi. Yine istenilen başarıya ulaşamayan dizi için final kararı alındı. Elkızı dizisi 30 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 13. bölümüyle final yapacak.