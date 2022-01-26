FOX TV El Kızı ve Star Annemizi Saklarken dizilerine final şoku! Reytingler dipte....

Yeni sezonda yayın hayatına başlayan Elkızı ve Annemizi Saklarken isimli dizilerde reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacak. FOX TV'de yayınlanan Elkızı 13. bölümde Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken ise 8. bölümle final yapacak.