FOX TV dizisi Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel dekolteli pozlarıyla büyüledi!
Hande Erçel, göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel, pozlarıyla beğenileri topladı.
FOX TV'de Kerem Bürsin ile beraber Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, son zamanların favori ismi haline geldi. Başarısı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Erçel, son olarak ise 'Dünyanın en güzel 100 kadını' listesinde birinci sıraya yerleşti.
ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı listesinde ilk sırada yer alan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla da dikkatleri üzerine çekti.
Instagram hesabında 17.8 milyon takipçisi olan Hande Erçel, kırmızı dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Makyajsız halini paylaşan ancak giydiği dekolteli elbisesiyle hayranlarını büyüleyen Erçel'e beğeni yağdı.