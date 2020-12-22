FOX TV dizisi Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel dekolteli pozlarıyla büyüledi!

FOX TV'de Kerem Bürsin ile beraber Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, son zamanların favori ismi haline geldi. Başarısı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Erçel, son olarak ise 'Dünyanın en güzel 100 kadını' listesinde birinci sıraya yerleşti.